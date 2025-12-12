Français
أخر الأخبار

جندوبة تحتفل بالذكرى 69 لتونسة الديوانة

أشرف الطيب الدريدي، والي جندوبة، بمقر الولاية على فعاليات الاحتفال بالذكرى 69 لتونسية الديوانة، تحت شعار “الديوانة درع لحماية الاقتصاد والمجتمع”، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية، والسادة معتمد جندوبة، والمكلف بالكتابة العامة لبلدية جندوبة، ومدير التصرف في الموارد البشرية، ومدير إدارة التفقدية العامة للديوانة، ومدير إدارة الحرس الديواني، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، ورئيس المجلس الجهوي، إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية والإطارات الأمنية والعسكرية والحماية المدنية، وعدد من عائلات أعوان وإطارات المؤسسة الديوانية.

وقد استهل الاحتفال بتحية العلم الوطني على أنغام النشيد الرسمي، بحضور تشكيلة شرفية من المصالح الديوانية. بعدها، قدم الوالي أحر التهاني لكافة إطارات وأعوان الوحدات الديوانية، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الوطنية السامية.

