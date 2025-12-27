جندوبة : تزايد أعداد الجزائريين الوافدين عبر المعابر الحدودية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد المعابر الحدودية البرية الثلاثة بولاية جندوبة، ملولة بطبرقة و ببوش بعين دراهم و الجليل بغار الدماء حركية نشيطة و إقبالا متزايدا نتيجة توافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين مسجلين بذلك بلغة خلال الفترة الممتدة من 01 ديسمبر و إلى غاية 26 ديسمبر 2025 عبور 210985 سائحا جزائريا مقابل 131281 وافدا جزائريا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي هناك زيادة بـ60,71 % .

هذه الأرقام الإيجابية إنعكست إيجابيا على الحصيلة المحققة من 01 جانفي و إلى غاية 26 ديسمبر 2025 من خلال عبور ‪1624184‬ سائح جزائري مقابل 1268115 سائح جزائري خلال نفس الفترة من سنة 2024 أي هناك زيادة بـ%28,07.

