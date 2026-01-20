جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسّسات غدا الأربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة عن تعليق الدروس يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، إلى جانب مراكز التكوين المهني، والمحاضن، ورياض الأطفال، ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا القرار على إثر تواصل التقلبات المناخية في عدد من ولايات الجمهورية، والتحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وأكدت اللجنة أنها، إلى جانب كافة اللجان المحلية، ستظل في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل الفوري عند كل طارئ.

ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى ملازمة الحذر، وتجنب المجازفة، والابتعاد عن مجاري الأودية، والالتزام بتوجيهات المصالح المختصة لتفعيل التدابير الوقائية الذاتية وضمان سلامتهم

