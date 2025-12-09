جندوبة: تقدّم مشاريع التزوّد بالماء الصّالح للشّرب بنسب متفاوتة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ حجم الاعتمادات المخصّصة لمشاريع التزوّد بالماء الصّالح للشّرب المموّلة عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية بولاية جندوبة للفترة الممتدة بين سنة 2019- و2025 نحو 15 مليون دينار مخصّصة لاقتناء قنوات، وإنجاز منشآت، وبناء وتجهيز وكهربة محطات لرفع الضّغط، وبناء كواسر ومخفضات للضّغط، وفق تقرير صادر عن الشّركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وتراوح تقدّم هذه المشاريع بين مشاريع في طور عقد الصفقة بالنّسبة لمشاريع العام الجاري 2025 وبين 70 و100 بالمائة بالنسبة لمشاريع السنوات الستّ المنقضية، فيما توزعت الاعتمادات على مشاريع شملت كافة معتمديات الجهة بعضها استكمل وبعضها الاخر بصدد حلحلة المشاكل المعيقة لاستكمالها.

وتضمّنت لائحة المشاريع المبرمجة لسنة 2019 تزويد 39 تجمّعا سكنيا بمعتمديات جندوبة بكلفة تناهز 5.5 ملايين دينار لفائدة 3900 ساكن ناهز تقدم الأشغال فيها 82 بالمائة ومن المحتمل انتهاؤها خلال السّداسي الثّاني من سنة 2026 وذلك بعد فضّ النّزاع المتعلّق باعتراض مواطنين واستكمال اشغال الهندسة المدنية.

وفي ما يخصّ مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020، خصّصت الدولة نحو 2.3 مليون دينار لتزويد نحو 19 تجمعا سكنيا يقطنها نحو 1380 ساكن بالماء الصالح للشرب موزعين على كافة معتمديات الجهة، فيما ناهز تقدم الاشغال نحو 79 بالمائة ومن المنتظر ان تنتهي الاشغال، المعطل بعضها بسبب فسخ عقد الصفقة وتوقف البعض الآخر بسبب تحوّل صبغة المنتفعين، في السداسي الأول من السنة المقبلة.

وفي سنة 2021 خصصت الدولة نحو 1.6 مليون دينار لتزويد 09 تجمعات سكنية جديدة لفائدة أكثر من 1000 ساكن، ورغم دخول المشروع طور الاستغلال بالنسبة لـ 8 تجمعات سكنية إلّا أنّ واحدا من التجمعات التسعة مازال ينتظر اقتناء التجهيزات والكهربة ومن المتوقع ان تنتهي الاشغال موفى الشهر الجاري.

ومثلت سنة 2022 استثناء في مستوى تقدّم الأشغال التي بلغت 100 بالمائة، والتي شملت تزويد 7 تجمعات سكنية يقطنها نحو 470 ساكنا بالماء الصالح للشرب بكلفة 460 الف دينار، وذلك من خلال استكمال الاشغال ودخولها حيز الاستغلال.

وفي سنة 2023 خصّص أكثر من 1.6 مليون دينار لتزويد 24 تجمعا سكنيا بها 1545 منتفعا بالماء الصالح للشرب ومن المتوقع انتهاء اشغالها التي بلغت نحو 92 بالمائة في موفى الشهر الجاري.

وتعدّ سنة 2024 السنة الأقل تقدما للاشغال مقارنة ببقية السنوات الأخرى، حيث لم يتجاوز تقدّمها الى غاية اليوم نسبة 70 بالمائة لاسباب تتعلق بعدم حصول بعض المشاريع على التراخيص اللازمة، علما أن هذه المشاريع موجّهة لفائدة نحو 590 منتفعا موزعين على 10 تجمعات سكنية بالجهة من المبرمج ان يتم ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وسينتفع 58 تجمعا سكنيا تمت برمجتها للعام الجاري بالماء الصالح للشراب وذلك بعد ان تستكمل إجراءات عقد الصفقة والمقدرة كلفتها بنحو 2.8 مليون دينار.

