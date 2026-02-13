Français
جندوبة تواجه تداعيات الفيضانات: مطالب بخطة عاجلة لإصلاح الطرقات ومعالجة الانزلاقات

دعا رئيس المجلس الجهوي بجندوبة، محرز بالضياف، إلى إطلاق تدخلات سريعة واستثنائية لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة التي شهدتها الجهة.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عددا من الطرقات والمسالك، إلى جانب بعض النقاط المتأثرة بالانزلاقات الأرضية، باتت تستوجب معالجة فورية، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محور اجتماع انعقد مساء الأربعاء بمقر الولاية، بحضور ممثلين عن المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان والتنمية الفلاحية.

وأوضح أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في إدراج النقاط السوداء والانزلاقات المسجلة ضمن برنامج تدخل عاجل، في انتظار تفعيل المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030.

المصدر: وات
