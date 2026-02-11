Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

جندوبة: تواصل عمليات فتح الطرقات

تواصل الادارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بجندوبة التدخل لفتح الطرقات جراء الانزلاقات الأرضية اثر التقلبات الجوية التي شهدتها الجهة وتراكم الأتربة و الأوحال بالخنادق الاسمنتية و المنشآت المائية نتيجة الأمطار.

وقد شملت التدخلات الطرقات المرقمة و المسالك الريفية على غرار الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين معتمدية عين دراهم ومعتمدية طبرقة و ولجة السدرة عمادة الونايسية معتمدية غار الدماء و مسلك بو خلوط من معتمدية وادي مليز، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

365
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
346
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
330
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
325
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
312
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
307
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
302
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
292
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)
286
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى