جندوبة: تواصل عمليات فتح الطرقات

تواصل الادارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بجندوبة التدخل لفتح الطرقات جراء الانزلاقات الأرضية اثر التقلبات الجوية التي شهدتها الجهة وتراكم الأتربة و الأوحال بالخنادق الاسمنتية و المنشآت المائية نتيجة الأمطار.

وقد شملت التدخلات الطرقات المرقمة و المسالك الريفية على غرار الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين معتمدية عين دراهم ومعتمدية طبرقة و ولجة السدرة عمادة الونايسية معتمدية غار الدماء و مسلك بو خلوط من معتمدية وادي مليز، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة.

