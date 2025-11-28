Français
Anglais
العربية
الأخبار

جندوبة: خطّة شتوية للتوقي من التقلبات المناخية وضمان تزويد المواطنين خلال موجة البرد

جندوبة: خطّة شتوية للتوقي من التقلبات المناخية وضمان تزويد المواطنين خلال موجة البرد


عقدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مساء الخميس، اجتماعًا خُصّص لمتابعة الاستعدادات المتعلّقة بالحدّ من مخاطر التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف والشتاء 2025-2026، إلى جانب تقييم جاهزية مختلف المتدخلين في مواجهة الطوارئ المناخية.

وبحسب ما تم تقديمه خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية، أكد الحاضرون جاهزية الهياكل الجهوية للتدخل عند الضرورة، سواء في حماية الأرواح أو في تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية على غرار المواد الغذائية، وقوارير الغاز المنزلي، والمحروقات، وحطب التدفئة.

كما شدد المشاركون على أهمية توفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وخاصة من خلال توزيع الأغطية على العائلات محدودة الدخل أو غير القادرة على اقتنائها، بالإضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة حواشي الطرقات وجهر البالوعات لضمان تصريف مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

436
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
404
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
373
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
329
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
325
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
307
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
285
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
284
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
279
الأخبار

فرنسا – سابقة من نوعها : إدانة نهائية ثانية لساركوزي و تسجيل ثانٍ في سجله العدلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى