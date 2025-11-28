جندوبة: خطّة شتوية للتوقي من التقلبات المناخية وضمان تزويد المواطنين خلال موجة البرد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp





عقدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مساء الخميس، اجتماعًا خُصّص لمتابعة الاستعدادات المتعلّقة بالحدّ من مخاطر التقلبات المناخية خلال موسمي الخريف والشتاء 2025-2026، إلى جانب تقييم جاهزية مختلف المتدخلين في مواجهة الطوارئ المناخية.

وبحسب ما تم تقديمه خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية، أكد الحاضرون جاهزية الهياكل الجهوية للتدخل عند الضرورة، سواء في حماية الأرواح أو في تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية على غرار المواد الغذائية، وقوارير الغاز المنزلي، والمحروقات، وحطب التدفئة.

كما شدد المشاركون على أهمية توفير الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وخاصة من خلال توزيع الأغطية على العائلات محدودة الدخل أو غير القادرة على اقتنائها، بالإضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة حواشي الطرقات وجهر البالوعات لضمان تصريف مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



