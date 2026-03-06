جندوبة : رجة أرضية بقوة 2.8 درجات تضرب جنوب غرب وادي مليز 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، فجر اليوم الجمعة 6 مارس 2026، رجة أرضية بلغت قوتها 2.8 درجات على سلم ريشتر، وذلك على الساعة الرابعة و28 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد، وفق التحاليل الأولية، أن مركز الرجة تم تحديده عند 36.42 درجة خط عرض و8.52 درجة خط طول، أي جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة.

وقد شعر عدد من متساكني الجهة بهذه الرجة الأرضية، في حين لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

وتُعدّ هذه الهزات الأرضية الخفيفة من الظواهر التي يتم رصدها دوريًا من قبل مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي، في إطار متابعة النشاط الزلزالي بمختلف مناطق البلاد، خاصة بالمناطق التي تشهد من حين إلى آخر رجّات متفاوتة القوة.

