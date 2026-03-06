Français
Anglais
العربية
مجتمع

جندوبة : رجة أرضية بقوة 2.8 درجات تضرب جنوب غرب وادي مليز 

جندوبة : رجة أرضية بقوة 2.8 درجات تضرب جنوب غرب وادي مليز 

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، فجر اليوم الجمعة 6 مارس 2026، رجة أرضية بلغت قوتها 2.8 درجات على سلم ريشتر، وذلك على الساعة الرابعة و28 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المعهد، وفق التحاليل الأولية، أن مركز الرجة تم تحديده عند 36.42 درجة خط عرض و8.52 درجة خط طول، أي جنوب غرب وادي مليز من ولاية جندوبة.

وقد شعر عدد من متساكني الجهة بهذه الرجة الأرضية، في حين لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

وتُعدّ هذه الهزات الأرضية الخفيفة من الظواهر التي يتم رصدها دوريًا من قبل مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي، في إطار متابعة النشاط الزلزالي بمختلف مناطق البلاد، خاصة بالمناطق التي تشهد من حين إلى آخر رجّات متفاوتة القوة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

350
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
343
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
310
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
305
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
292
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
285
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
280
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
270
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
264
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى