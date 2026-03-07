جندوبة : رفع 547 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من شهر رمضان المعظّم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة، خلال النصف الأول من شهر رمضان، إجمالي 547 مخالفة اقتصادية سُجّلت بالخصوص في قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم والمخابز، وذلك إثر 3383 زيارة تفقّد شملت كافة معتمديات الجهة ومجالاتها الريفية، وفق المدير الجهوي للإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات توفيق الفرشيشي.

و أوضح الفرشيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ حملات المراقبة خلال هذه الفترة أسفرت عن حجز 21 طنّا من الدقيق، و1.5 طنّ من الخضر والغلال، و2.3 طنّا من المواد الغذائية المختلفة على غرار اللحوم الحمراء و البيضاء و الزيت النباتي و السكر المدعّم و الشاي (2.3 طن).

و تراوحت المخالفات المسجلة بين الترفيع في الأسعار، و البيع بأسعار غير قانونية و عدم إشهار الأسعار و الاخلال بتراتيب الدعم و غياب الفوترة و ممارسات احتكارية ومخالفات أخرى منها ما يتعلق بالميترولوجيا ، وفق نفس المصدر.

