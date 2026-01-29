Français
مجتمع

جندوبة : رياح تتجاوز 90 كلم/س تتسبب في سقوط أشجار وتعطل حركة المرور 

في إطار متابعة التقلبات الجوية، وعلى إثر هبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 90 كلم في الساعة خلال ليلة أمس، مرفوقة بتساقطات مطرية هامة، شهدت ولاية جندوبة سقوط عدد من الأشجار بعدة طرقات وبأغلب المعتمديات، خاصة بمعتمدية طبرقة.

وقد تدخلت مختلف الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الهياكل الجهوية والمحلية تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، حيث تم العمل على إزالة الأشجار المقتَلَعة وقصّها وإبعادها عن الطرقات، ما مكّن من عودة حركة المرور بصفة عادية وانسيابية صباح اليوم.

وتواصلت التدخلات أساسًا على الطرقات الوطنية عدد 6 و17 و11، إضافة إلى الطرقات الجهوية عدد 59 و65 و75، وشملت كامل معتمديات طبرقة، عين دراهم، بلطة، وغار الدماء. كما تم رفع عدد من السيارات والحافلات العالقة، إلى جانب عمليات ضخ المياه من بعض النقاط.

وشاركت في هذه العمليات فرق البلديات، والغابات، والتجهيز، والحماية المدنية، إلى جانب تأمين الطرقات من قبل وحدات الحرس الوطني والأمن الوطني.

وفي هذا السياق، دعت السلط الجهوية كافة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واحترام شروط السلامة أثناء التنقل، حفاظًا على سلامتهم وممتلكاتهم، خاصة مع توقع تواصل التقلبات المناخية خلال أواخر الأسبوع.

وأكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بالتنسيق مع اللجان المحلية، مواصلة المتابعة الحينية والتدخل عند الاقتضاء

مواضيع ذات صلة:

