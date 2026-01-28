جندوبة: رياح عاتية تصل إلى 100 كلم/س وأمطار رعدية غزيرة… والحماية المدنية تدعو إلى الحيطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة الوضع الجوي والتقلّبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026، ووفق نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، يُتوقّع هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية جدًا تشمل أغلب الجهات، تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم/س، وقد تصل إلى 100 كلم/س في شكل هبّات بولاية جندوبة، بالتزامن مع أمطار رعدية وأحيانًا غزيرة بأقصى الشمال.

وعلى ضوء هذه المعطيات، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة كافة المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك عبر جملة من التوصيات الوقائية، أبرزها:

البقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج إلا للضرورة القصوى.

الابتعاد عن الأشجار، الأعمدة، المنصّات العالية وكل الهياكل المعرّضة للسقوط.

إحكام غلق الأبواب والنوافذ للوقاية من تطاير الأجسام.

تثبيت الأغراض الخارجية مثل الأصص واللافتات وكل ما يمكن أن يتحرّك أو يُقذف بفعل الرياح.

متابعة النشرات الجوية الرسمية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

تجنّب الأماكن الخطرة التي قد تشكّل تهديدًا للسلامة العامة.

الالتزام بقواعد المرور : السياقة بحذر، تخفيض السرعة، احترام مسافة الأمان، استعمال الأضواء عند الاقتضاء، وتجنّب المجازفة بالمجاوزة، وعدم ركن السيارات بالأماكن المحجّرة كالأنفاق.

عدم ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة العواصف، لما قد تسبّبه الرياح من سقوط أغصان أو اقتلاع أشجار.

مواصلة متابعة التطورات الجوية عبر وسائل الإعلام والالتزام بتوصيات السلط المختصة.

وأكدت الحماية المدنية أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال فورًا على الرقم 198.

