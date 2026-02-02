جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت مصالح الحماية المدنية بجندوبة، اليوم، عن غلق الطريق الرابطة بين مدينة جندوبة ومنطقة بن بشير، وذلك على إثر الارتفاع المسجل في منسوب المياه على مستوى قنطرة بن بشير التي يمر عبرها وادي مجردة، مما يشكّل خطرا على سلامة مستعملي الطريق.

وأوضحت الحماية المدنية أنه تم اعتماد طريق بديلة للمرور، حيث يمكن للمواطنين التحول والتنقل عبر بلاريجيا بن بشير إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته.

وفي إطار تأمين المنطقة، قامت بلدية جندوبة بوضع أتربة لقطع المرور من الجهتين، في حين تولّت مصالح التجهيز تركيز علامات منع المرور والإرشاد والتنبيه، تفاديا لأي حوادث محتملة.

ودعت الحماية المدنية جميع المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة مستجدات الوضع الجوي بصفة مستمرة، مع ضرورة التواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة، والالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم.

