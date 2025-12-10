جندوبة: مجمع متخصّص في تصنيع مواد التجميل والمنتجات شبه الصيدلانية سيفتتح مصنع جديد في بوسالم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة للنهوض بالاستثمار الخارجي أنّ مديرها العام، جلال الطيّب، استقبل يوم 8 ديسمبر 2025 بتونس وفدًا رفيع المستوى من مجمع JOZ المتخصّص في تصنيع مواد التجميل والمنتجات شبه الصيدلانية، برئاسة الرئيس المدير العام للمجموعة نبيل جوز.

وأوضحت الوكالة أنّ مجمع JOZ اختار رسميًا منطقة بوسالم بولاية جندوبة لإقامة وحدته الصناعية الجديدة، التي ستتخصّص في إنتاج العطور ومستحضرات التجميل والمنتجات شبه الصيدلانية، مع دمج كامل لسلسلة الإنتاج من المواد الأولية إلى المنتجات النهائية.

من الجانب التونسي، أكدت السيدة نضال جوز، الشريكة المحلية للمجمع، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة لمنطقة بوسالم، مشيرة إلى أنّ إنشاء المصنع سيساهم ليس فقط في توفير فرص عمل جديدة، بل أيضًا في دعم النمو الجهوي، وتعزيز الابتكار، وإدماج تونس في سلاسل القيمة العالمية لقطاعي مستحضرات التجميل والمنتجات شبه الصيدلانية.

وأفادت الوكالة أنّ المجمع عبّرت أيضًا عن نيتها توظيف فنيين مختصين والاستعانة باليد العاملة المحلية، بما يسهم مباشرة في خلق مواطن شغل وتطوير الكفاءات في الجهة.

كما أضافت أنّ نبيل جوز جدّد، عقب هذه اللقاءات، اهتمامه ليس فقط بمجال مواد التجميل والمنتجات شبه الصيدلانية، بل كذلك بقطاع صناعة السيارات.

وأكّد الرئيس المدير العام للمجمع رغبة مؤسسته في الاستثمار في مشاريع وطنية كبرى ذات بعد استراتيجي، معربًا عن اهتمام خاص بمشروع تبرورة والمنطقة الحرة ببن قردان، اللذين قدّمتهما خلال الاجتماع فرق وكالة للنهوض بالاستثمار الخارجي.

من جهته، اقترح جلال الطيّب تنظيم اجتماعات متابعة مع المشرفين على هذه المشاريع لاستكشاف سبل التعاون العملي وضمان توافق استثمارات مجمع JOZ. وختمت الوكالة بالإشارة إلى أنّ اختيار المجمع لتونس يعكس رغبته في تعزيز ريادتها مع الانفتاح على أسواق جديدة واستغلال موارد إضافية.

