جندوبة: مجموعة رائدة في مستحضرات التجميل تختار بوسالم موقعا لمصنعها الجديد

قرَرت مجموعة “جوز” (JOZ) الرّائدة في مستحضرات التّجميل الاستثمار في تونس واختارت معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة موقعًا لمصنعها الجديد المتخصّص في إنتاج العطور ومستحضرات التجميل والمنتجات شبه الصيدلية.

وتم تصميم المشروع ليكون مجمعاً متكاملاً يضم سلسلة الإنتاج بأكملها، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية، مع ضمان الجودة والابتكار في كل مرحلة.

وفي هذا الإطار استقبل جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة “جوز” العالمية يتقدمه الرئيس المدير العام للمجموعة، نبيل جوز

ووفق بلاغ صادر عن الوكالة، الثلاثاء المنقضي، فان هذه الزيارة تترجم الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال التونسي، حيث أعلنت المجموعة، التي تأسست عام 1935 وتُعد مرجعاً عالمياً في صناعات الجمال والرعاية الصحية، عن قرارها الرسمي بإنشاء وحدة صناعية جديدة في تونس.

وأكدت المجموعة تعهدها بتوظيف الفنيين المتخصصين والاعتماد على اليد العاملة المحلية، مما سيساهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل وتنمية الكفاءات في المنطقة، ويُتوقع أن يكون للمبادرة تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، يرتقي بمعتمدية بوسالم كمركز جديد للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفق ذات البلاغ.

واستعرض الطبيب، خلال الاجتماع، المزايا التنافسية التي تقدمها تونس، مؤكداً على جاذبية مناخ الأعمال والموقع الجغرافي الاستراتيجي والدعم المؤسساتي المتوفر للمشاريع الأجنبية.

كما سلَط إبراهيم المديني، مهندس عام والمدير المساعد بـالوكالة، الضوء على الجودة الفريدة للنباتات العطرية والطبية التونسية، المزروعة والبرية، وإمكاناتها الاستثنائية لإنتاج الزيوت الأساسية عالية الجودة، والتي تعتزم المجموعة المذكورة آنفا استغلالها في عمليات إنتاجها.

من جانبه، أكد نبيل جوز اهتمام المجموعة بالاستثمار ليس فقط في قطاع مستحضرات التجميل وشبه الصيدلية، بل أيضاً في قطاع السيارات معترفاً بإمكانات تونس كقاعدة تنافسية للتوسع الصناعي.

كما أعرب عن استعداد المجموعة للاستثمار في مشاريع وطنية كبرى ذات اهتمام استراتيجي، لا سيما مشروع تبرورة ومنطقة التبادل الحر ببن قردان، اللذين تم عرضهما من قبل فريق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

