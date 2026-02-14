جندوبة : مداهمة مخزن عشوائي و حجز أطنان من الخضر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية و أعوان من الحرس العدلي بجندوبة مساء أمس الجمعة، كميات من الخضر بعد مداهمة مخزن عشوائي بالجهة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات توفيق الفرشيشي.

وأوضح الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحجوز تمثل في 5.5 أطنان من البطاطا ونحو 5 أطنان من الطماطم ونحو طنين اثنين من الفلفل وكمية من الجلبانة.

و وفق المعاينة الأولية للبضاعة المحجوزة،ّ فإن صاحبها كان ينوي التفريط فيها بأسعار مرتفعة عبر مسالك موازية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



