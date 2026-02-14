Français
Anglais
العربية
الأخبار

جندوبة : مداهمة مخزن عشوائي و حجز أطنان من الخضر

جندوبة : مداهمة مخزن عشوائي و حجز أطنان من الخضر

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية و أعوان من الحرس العدلي بجندوبة مساء أمس الجمعة، كميات من الخضر بعد مداهمة مخزن عشوائي بالجهة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات توفيق الفرشيشي.

وأوضح الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحجوز تمثل في 5.5 أطنان من البطاطا ونحو 5 أطنان من الطماطم ونحو طنين اثنين من الفلفل وكمية من الجلبانة.

و وفق المعاينة الأولية للبضاعة المحجوزة،ّ فإن صاحبها كان ينوي التفريط فيها بأسعار مرتفعة عبر مسالك موازية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

329
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
278
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
264
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
254
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى