جندوبة : نقص البذور و الأسمدة و والي الجهة يتعهّد بتفادي النقص

في إطار الحرص على تأمين أفضل الظروف لإنجاح الموسم الفلاحي 2025/2026، وعلى خلفية تسجيل نقص في البذور و الأسمدة الزراعية بولاية جندوبة، أدى والي الجهة السيد الطيب الدريدي، اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، زيارة ميدانية إلى عدد من شركات الخدمات الفلاحية ومراكز التزويد بالبذور بمعتمدية بوسالم.

و شملت الزيارة كلاً من شركة الإحياء والتنمية الفلاحية “زاما”، والتعاضدية المركزية للقمح COCEBLE، ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بالمنقوش CMA، حيث عاين الوالي والوفد المرافق له سير العمل ومدى توفر المستلزمات الفلاحية الأساسية لتلبية حاجيات فلاحي الجهة.

كما تم الوقوف على أبرز الإشكاليات المتعلقة بنقص المواد الحيوية ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لها، خاصة على مستوى توفير الكميات المطلوبة في الآجال المناسبة.

و أكد السيد الوالي أن السلطة الجهوية تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ولا سيما الإدارة العامة لديوان الحبوب، لتجاوز هذا النقص وضمان تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة.

