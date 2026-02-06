Français
فلاحة

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]

قال لطفي الجمازي ، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية جندوبة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية، إن الجهة سجّلت، على غرار بقية ولايات الجمهورية، نزول كميات هامة من الغيث النافع، وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة.

وأوضح الجمازي  أن هذه التساقطات تمثل فرصة مهمة لدفع الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية المحاصيل، خاصة الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة، إلا أنه عبّر في المقابل عن تخوّفه من تأثير النقص الحاصل في مادة الأمونتير على السير العادي للموسم الفلاحي بالجهة.

وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري إلى تسجيل نقص حاد في هذه المادة الأساسية، مؤكّدًا أن غيابها في هذه الفترة الحساسة، مباشرة بعد نزول الأمطار، قد يحرم الفلاحين من الاستفادة القصوى من الغيث النافع ويؤثر سلبًا على مردودية المحاصيل، خاصة الحبوب.

ودعا الجمازي سلطة الإشراف، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، إلى التدخل العاجل لتوفير مادة الأمونتير بالكميات الكافية وفي الإبان، بما يضمن نجاح الموسم الفلاحي ودعم إنتاج الزراعات الكبرى بولاية جندوبة.

تعليقات

