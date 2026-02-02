جنوب إفريقيا تعلن انسحاب المغرب من تنظيم كأس أمم إفريقيا للسيدات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت بيس مابي نائبة وزير الرياضة فى جنوب إفريقيا، إن بلادها تستعد لتنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أفريل 2026.

و أوضحت مابي أن المغرب انسحبت من تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة وقالت فى تصريحات لقناة SABC Sport الجنوب أفريقية: “جنوب أفريقيا مستعدة للتنظيم ونمتلك البنية التحتية التى تكمنّا من ذلك وسنبدأ العمل بدءًا من الغد”.

و يأتي هذا التطور رغم أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” أعلن في وقت سابق أن البطولة أُسندت رسميًا إلى المغرب، حيث أُجريت قرعة دور المجموعات في جانفي 2026 و تم خلالها توزيع المنتخبات على مجموعات تُقام مبارياتها في عدة مدن مغربية، وهي الترتيبات التي لا تزال قائمة حتى الآن.

و رغم ما تردد عن تغيير محتمل في بلد الاستضافة، لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن نقل البطولة من المغرب.

كما لم يعلن الجانب المغربي تخليه عن حقوق الاستضافة، في ظل غياب أي بيان رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول هذا الشأن.

