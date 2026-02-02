Français
Anglais
العربية
الأخبار

جنوب إفريقيا تعلن انسحاب المغرب من تنظيم كأس أمم إفريقيا للسيدات

جنوب إفريقيا تعلن انسحاب المغرب من تنظيم كأس أمم إفريقيا للسيدات

قالت بيس مابي نائبة وزير الرياضة فى جنوب إفريقيا، إن بلادها تستعد لتنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أفريل 2026.

و أوضحت مابي أن المغرب انسحبت من تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة وقالت فى تصريحات لقناة SABC Sport الجنوب أفريقية: “جنوب أفريقيا مستعدة للتنظيم ونمتلك البنية التحتية التى تكمنّا من ذلك وسنبدأ العمل بدءًا من الغد”.

و يأتي هذا التطور رغم أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف” أعلن في وقت سابق أن البطولة أُسندت رسميًا إلى المغرب، حيث أُجريت قرعة دور المجموعات في جانفي 2026 و تم خلالها توزيع المنتخبات على مجموعات تُقام مبارياتها في عدة مدن مغربية، وهي الترتيبات التي لا تزال قائمة حتى الآن.

و رغم ما تردد عن تغيير محتمل في بلد الاستضافة، لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن نقل البطولة من المغرب.

كما لم يعلن الجانب المغربي تخليه عن حقوق الاستضافة، في ظل غياب أي بيان رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول هذا الشأن.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

552
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

345
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
337
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
327
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
300
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
292
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
289
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
273
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
259
الأخبار

منوبة : هدم أسوار سبع مدارس ابتدائية في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية
257
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى