جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

قرّرت جنوب أفريقيا سحب قواتها البالغ عددها 700 جندي و المنتشرة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت الرئاسة الجنوب أفريقية أمس السبت 7 فيفري 2026.

و كانت بريتوريا قد أعادت السنة الماضية مئات الجنود الذين نشروا في إطار مهمة عسكرية أخرى تابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بعد مقتل 17 من جنودها في الصراع المتصاعد بين القوات الحكومية وحركة “أم23” المسلحة المدعومة من رواندا.

و أبلغ الرئيس سيريل رامابوزا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الحكومة الجنوب أفريقية “سحب مساهمتها من الجنود”، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة.

و أضاف البيان أن البلاد ستسحب جنودها من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).

و أوضح أن القرار تأثر بالحاجة إلى “توحيد موارد قوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية وإعادة تنظيمها” بعد 27 عاماً من دعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و من المقرر أن تنتهي عملية سحب قوات جنوب أفريقيا التي تُعد من بين أكبر 10 دول مساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل نهاية العام.

و تصاعد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية مطلع عام 2025 مع سيطرة حركة “أم 23” على مساحات شاسعة من الأراضي و على مدن رئيسة.

