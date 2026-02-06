Français
Anglais
العربية
الأخبار

جنوب إفريقيا تنضم إلى أفريكسيم بنك وتطلق برنامجًا قطريًا بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا رسميًا انضمامها إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، لتصبح بذلك الدولة الرابعة والخمسين التي تصادق على اتفاقية تأسيس البنك، في خطوة تاريخية تعزز التكامل المالي والتجاري في القارة الإفريقية. ويواكب هذا الانضمام الإعلان عن برنامج قطري بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي يهدف إلى دعم التجارة، والتصنيع، والبنية التحتية، وتعزيز الصادرات.

ويأتي هذا التطور عقب الموافقة التاريخية للبرلمان الجنوب إفريقي سنة 2025، ما يرسّخ شراكة استراتيجية بين أكبر اقتصاد إفريقي وإحدى أهم المؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة. وفي ظل بيئة مالية عالمية تشهد تزايد السياسات الحمائية وإعادة تشكيل التكتلات التجارية، يعكس هذا الانضمام توجهًا إفريقيًا نحو تعزيز السيادة المالية والاعتماد على الحلول التمويلية القارية.

