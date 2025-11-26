Français
Anglais
العربية
عالمية

جنوب السودان: تحطّم طائرة مساعدات غذائيّة ومصرع طاقمها

جنوب السودان: تحطّم طائرة مساعدات غذائيّة ومصرع طاقمها

لقي 3 من أفراد طاقم طائرة شحن مصرعهم إثر تحطم طائرة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمالي جنوب السودان.

وقال نائب مدير منظمة “ساماريتان بيرس” في جنوب السودان، بيكرام راي، إن الطائرة التي كانت تحمل نحو طنّين من الإمدادات الغذائية أقلعت من العاصمة جوبا باتجاه منطقة لير، قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومترا من المهبط. وأضاف “ببالغ الحزن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة قد لقوا حتفهم”.

وكانت الطائرة تابعة لشركة “ناري إير” المحلية التي تقدم خدمات الشحن والرحلات الخاصة داخل البلاد، ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى الآن. كما لم تُعرف تفاصيل عن نوع الطائرة أو أسباب الحادث. يأتي الحادث في وقت يشهد فيه جنوب السودان أزمات إنسانية متكررة بسبب الفيضانات والنزاعات، حيث يعتمد آلاف النازحين على المساعدات الدولية للوصول إلى الغذاء والدواء.

