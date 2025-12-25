جنوح عربة بقطار المسافرين بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون أضرار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ لها، أنه على إثر جنوح العربة الأخيرة لقطار المسافرين المتجه من محطة تونس نحو محطة غار الدماء، لم يتم تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح البلاغ أن القطار انطلق من محطة تونس على الساعة 13 و05 دقائق، وشهد حادث الجنوح مساء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، على الساعة 17 و09 دقائق، وذلك بين محطتي سيدي إسماعيل وبوسالم.

وأضافت الشركة أنه تقرر فصل العربة التي تعرضت للجنوح، مع تأمين إيصال المسافرين إلى محطة بوسالم، على أن تتم مواصلة الرحلة نحو بقية الوجهات عبر الحافلات انطلاقًا من هذه المحطة.

وفي ختام البلاغ، أعربت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، وقدمت اعتذاراتها للمسافرين عن التعطيل الذي لحقهم.

