الأخبار

جني الزيتون في القصرين يتعثر: نقص اليد العاملة وتراجع الأسعار يبطئان نسق التقدم

يسجّل موسم جني الزيتون في ولاية القصرين تقدّمًا بطيئًا لم يتجاوز 10 بالمائة إلى حدّ الآن، وهي نسبة وصفها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، محمد حسن الأزهري، بأنها “غير مرضية ولا تواكب حجم الإنتاج المنتظر”.

وأوضح الأزهرّي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن هذا التأخير يعود أساسًا إلى عزوف اليد العاملة عن المشاركة في عملية الجني، إضافة إلى الظروف المناخية القاسية التي عرفتها الجهة خلال موجة البرد الأخيرة، إلى جانب الانخفاض المسجل في أسعار بيع الزيتون، ما زاد من صعوبة انطلاق الموسم بالنسق المطلوب.

وتُقدّر صابة الزيتون في القصرين خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بنحو 130 ألف طن، ما من شأنه أن يوفّر أكثر من 26 ألف طن من زيت الزيتون.
وتُعدّ هذه الصابة أكبر بكثير مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج حوالي 90 ألف طن، ويُعزى هذا الارتفاع إلى دخول عدد هام من الغراسات الفتية في طور الإنتاج، فضلًا عن توسّع المساحات المزروعة بالزياتين في المنطقة.

المصدر: وات

