جهاز المراقبة الاقتصادية يرفع أكثر 96 الف مخالفة و يحجز 15840 طنا من المواد خلال سنة 2025

رفع جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، على المستوى الوطني، خلال كامل ستى 2025، ما يعادل 96374 الف مخالفة اقتصادية مقابل 94806 من المخالفات المسجلة خلال سنة 2024، اي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة.

و وفق بيانات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وزارة التجارة و تنمية الصادرات، فقد بلغ عدد الزيارات الرقابية 611 ألف زيارة أمّنها 27818 فريق رقابي.

و توزعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة حسب نوعية المخالفة، على 28926 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و 52282 مخالفة في شفافية المعاملات و988 مخالفات في التلاعب بالدعم و14178 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات.

و على المستوى القطاعي انقسمت التجاوزات المسجلة إلى 42770 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و28359 مخالفة في المواد الغذائية العامة و11402 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و13843 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

و أظهرت بيانات وزارة التجارة في ما يتعلق بأهم المحجوزات، انه تم خلال كامل سنة 2025، حجز 15840 طنا من المواد الغذائية والصناعية.

و توزّعت المحجوزات حسب القطاعات على 7902 طن من الخضر والغلال و 130 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك و 380 طنا من السكر إلى جانب 2095 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و930 طنا من المواد العلفية و319 طنا من الأسمدة و 4084 طن من مواد البناء (1475 طن اسمنت و 2609 طن حديد).

كما تم حجز 270 ألف بيضة و 13183 لتر من الحليب علاوة على 123 ألف لتر من الزيت النباتي 232 ألف علبة تبغ.

