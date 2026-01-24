جهود أوروبية لتشكيل تحالف سياسي عسكري بمعزل عن الناتو و الاتحاد الأوروبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت مصادر دنماركية وسويدية عن مباحثات لتعزيز التنسيق السياسي والعسكري بين البلدين وعدد من دول أوروبا الغربية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة ضد “أطماع وتحديات واشنطن”.

و أفادت المصادر الدبلوماسية التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، بأن دول الشمال الأوروبى، (الاسكندنافية) بما فيها الدنمارك و السويد، تشعر بقلق متزايد من سياسات الولايات المتحدة و تأثيرها على أوروبا، لا سيما في ظل الهيمنة الأمريكية الفعلية على حلف الناتو.

و أوضحت أن هذا القلق ولّد قناعة في الأوساط السياسية لهذه الدول بضرورة العمل الجماعي لتعزيز الاستقلالية الأوروبية.

و بحسب المصادر، فإن الأحداث الأخيرة المتعلقة بغرينلاند أظهرت بوضوح أن “لا حلف الناتو و لا الاتحاد الأوروبي قادران بشكل كامل على الاستجابة للتحديات التي تواجه أوروبا دون الانصياع -و لو جزئيا- لرغبات واشنطن، حتى لو تعارضت مع مصالح الدول الأعضاء في الكتلتين”.

و استنادا إلى ذلك، يجري حاليا بحث مسألة تعزيز التعاون السياسي و الأمني و العسكري بين الدول الأوروبية الراغبة في “الخروج من العباءة الأمريكية”.

و تعمل الأطراف المعنية بشكل غير رسمي على تشكيل اتحاد أوروبي غربي جديد ، يُصمم لتجنب الهياكل المرهقة و الآليات المعقدة، دون تقويض الاتحاد الأوروبي أو حلف “الناتو” أو تكرار نموذجهما.

و ذكرت المصادر أن بريطانيا من المفترض أن تقود هذا التحالف الجديد، الذي سيضم دولا “ما زالت على استعداد للدفاع عن القيم الغربية”، بما في ذلك دول شمال أوروبا و دول أوروبية غربية أخرى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



