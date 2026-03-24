جهود تونسية لمجابهة الإجهاد المائي باستثمارات حاسمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظلّ التحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه، تتجه دول شمال إفريقيا نحو إعادة تصميم أنظمتها الزراعية والموارد المائية بشكل عاجل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان “التغذية والازدهار: حلول مائية لإطعام 10 مليارات إنسان على كوكب يمكن العيش فيه”.

يرسم التقرير، الصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه، صورة مقلقة حول الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في المنطقة ويبرز الحاجة إلى استثمارات فعّالة ومستدامة لضمان الأمن الغذائي.

ضغوط مائية وتداعيات على القطاع الفلاحي

يشير البنك الدولي إلى تدهور سريع في طبقات المياه الجوفية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة بشمال إفريقيا، نتيجة الاستغلال المفرط الذي يتجاوز قدرة هذه الموارد على التجدد الطبيعي. ويؤدي هذا الانحدار إلى إضعاف الأنظمة الزراعية بشكل مستدام وزيادة اعتماد دول المنطقة، بما فيها تونس، على واردات الغذاء.

هذا وتصنف أغلب دول المنطقة ضمن الفئة ذات الإجهاد المائي المرتفع وضعف الاكتفاء الغذائي، مع توقع أن يزداد الضغط مع بلوغ عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة بحلول 2050.

في ذات السياق، يعكس التقرير دعوة واضحة لإحداث تحول جذري في نهج إدارة المياه بالمنطقة، من التركيز على بناء البنية التحتية التقليدية نحو اعتماد نموذج يوفر خدمات مائية مستدامة. ويشمل هذا التحول تكامل التقنيات الرقمية، مثل بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، لتحسين رسم خرائط الموارد المائية واستغلالها بكفاءة، خصوصًا في المناطق الساحلية وعبر الحدود.

كما يشدد البنك الدولي على أهمية التمويل المبتكر المشجع للقطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية المائية، بما في ذلك مشاريع الري بالطاقة الشمسية والري الموضعي، إلى جانب تحديث المعدات الزراعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التجربة التونسية: نموذج للاستثمار الاستراتيجي

خصصت تونس، في إطار استراتيجيتها الوطنية لمكافحة شح المياه، اعتمادات مالية مهمة للاستثمار في البنية التحتية المائية. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع لتوسيع السدود وخزانات المياه، وتحسين شبكات الري التقليدية، وتعميم تقنيات الري الحديث المقتصد للمياه في المناطق الزراعية الأكثر عرضة للجفاف.

وتسعى الدولة التونسية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق صمود القطاع الزراعي، من خلال تقليل الهدر المائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية. وتبرز البيانات الحكومية، ان الاعتمادات المالية المخصصة لمكافحة شح المياه بلغت مئات الملايين من الدينارات سنويًا، مع زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.

في جانب اخر تكشف المؤشرات أن الاستثمار في البنية التحتية المائية لا يقتصر على الأثر المباشر على الإنتاج الزراعي، بل يمتد إلى خلق فرص اقتصادية من خلال تطوير سلاسل قيمة مرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية. كما أن الاستفادة من التمويل الخاص والمبادرات الابتكارية يمكن أن يضاعف أثر هذه الاستثمارات، من خلال تسريع إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويؤكد تقرير البنك الدولي في نفس الاطار على ضرورة اعتماد سياسات أكثر صرامة لإدارة المياه تشمل تنظيم الاستخراج وتثمين القيمة الاقتصادية للمياه، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان الأمن الغذائي والبيئي في العقود القادمة. وتبرز التجربة التونسية كنموذج رائد في المنطقة، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الاعتمادات المالية، وإدماج الابتكار التكنولوجي في إدارة الموارد المائية.

مع تزايد شح الموارد المائية والضغوط المتصاعدة على الأمن الغذائي، أصبحت الحاجة ملحة لدول شمال إفريقيا، وتونس على وجه الخصوص، لاعتماد سياسات متكاملة لإدارة المياه حيث يمثل الاستثمار في البنية التحتية المائية، مدعومًا بالتمويل المبتكر والتقنيات الحديثة، حجر الزاوية لتحقيق صمود القطاع الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، في مواجهة تحديات المستقبل البيئي والسكاني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



