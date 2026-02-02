Français
جوائز غرامي 2026: باد باني يُكرَّم بألبوم «Debi Tirar Mas Fotos»

جوائز غرامي 2026: باد باني يُكرَّم بألبوم «Debi Tirar Mas Fotos»

يُعد باد باني، الرائد في موسيقى الريغيتون والفخ اللاتيني، أول فنان يتوّج بجائزة غرامي لألبوم العام عن ألبومه الإسباني «Debi Tirar Mas Fotos».

في لوس أنجلوس، خصّص الفنان مساحة واسعة للإيقاعات التقليدية لبورتو ريكو، موطنه الأصلي، وتطرق إلى تاريخ استعمار الجزيرة الكاريبية، التي تخضع للسيادة الأمريكية منذ عام 1898.

الفنان البالغ من العمر 31 عامًا تفوّق على عدد من كبار نجوم صناعة الموسيقى الأمريكية، بدءًا من الرابر كيندريك لامار وليدي غاغا، نجمة البوب الشهيرة.

قائمة الفائزين:

  • ألبوم العام: «Debi Tirar Mas Fotos»، باد باني

  • أفضل تسجيل للعام: «Luther»، كيندريك لامار بمشاركة SZA

  • أفضل أغنية R&B: «Folded»، كيهلاني

  • أفضل أغنية راب: «TV Off Gagnants»، كيندريك لامار وLefty Gunplay

  • أفضل أداء منفرد في البوب: لولا يونغ، «Messy»

  • أغنية العام: «Wildflower»، بيلي إيليش

  • اكتشاف العام: أوليفيا دين

  • أفضل فيديو كليب: «Anxiety»، دوشيي

  • منتج العام: Cirkut

  • أفضل ألبوم روك: «Never Enough»، Turnstile

  • أفضل ألبوم غنائي بوب: «Mayhem»، ليدي غاغا

  • أفضل ثنائي أو أداء جماعي بوب: «Defying Gravity»، سينثيا إريڤو وأريانا غراندي

  • أفضل ألبوم موسيقى حضرية: «Debí Tirar Más Fotos»، باد باني

  • أفضل ألبوم راب: «GNX»، كيندريك لامار

  • أفضل ألبوم R&B: «Mutt»، ليون توماس

  • أفضل ألبوم موسيقى بديلة: «Songs of a Lost World»، ذا كيور

  • أفضل ألبوم إلكتروني: «Eusexua»، FKA Twigs

  • أفضل ألبوم كانتري: «Beautifully Broken»، جيلي رول

  • أفضل ألبوم موسيقى عالمية: «Caetano e Bethania Ao Vivo»، كايتانو فيلوسو وماريا بيثانيا

