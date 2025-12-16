Français
جوائز The Best FIFA Football Awards: ديمبيلي الأفضل… جميع المتوّجين لسنة 2025

جوائز The Best FIFA Football Awards: ديمبيلي الأفضل… جميع المتوّجين لسنة 2025

في ما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز The Best FIFA Football Awards 2025:

  • عثمان ديمبيلي: أفضل لاعب في العالم لسنة 2025

  • جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي): أفضل حارس مرمى في سنة 2025

  • جائزة بوشكاش: منحت إلى سانتياغو مونتييل (كا إنديبندينتي)

  • لويس إنريكي (باريس سان جيرمان): أفضل مدرب في سنة 2025

  • سارينا فيغمان (المنتخب الإنجليزي للسيدات): أفضل مدرّبة في سنة 2025

  • التشكيلة المثالية لسنة 2025: دوناروما – حكيمي، باتشو، فان دايك، مينديش – بالمر، بيلينغهام، فيتينيا، بيدري – لامين يامال، ديمبيلي.

