جوائز The Best FIFA Football Awards: ديمبيلي الأفضل… جميع المتوّجين لسنة 2025

في ما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز The Best FIFA Football Awards 2025:
عثمان ديمبيلي: أفضل لاعب في العالم لسنة 2025
جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي): أفضل حارس مرمى في سنة 2025
جائزة بوشكاش: منحت إلى سانتياغو مونتييل (كا إنديبندينتي)
لويس إنريكي (باريس سان جيرمان): أفضل مدرب في سنة 2025
سارينا فيغمان (المنتخب الإنجليزي للسيدات): أفضل مدرّبة في سنة 2025
التشكيلة المثالية لسنة 2025: دوناروما – حكيمي، باتشو، فان دايك، مينديش – بالمر، بيلينغهام، فيتينيا، بيدري – لامين يامال، ديمبيلي.
