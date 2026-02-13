جوائز Volants d’Or 2025 : شركة سافير للمركبات و السيارات تُتوَّج رائدة مبيعات الرافعات الشوكية في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّدت شركة سافير للمركبات والسيارات مكانتها كفاعل رائد في سوق معدات المناولة في تونس بعد حصولها على جائزة Volant d’Or في فئة “رائد مبيعات الرافعات الشوكية“، وذلك خلال حفل الدورة الثامنة لجوائز Volants d’Or الذي أقيم يوم 6 فيفري 2026 بالعاصمة تونس.

و تأتي هذه الجائزة المرموقة لتتوج خبرة مهنية عالية، ونموًا استثنائيًا، وكفاءة تقنية مؤكدة، كما تعكس قوة شبكة الشركة وجودة خدمات ما بعد البيع التي جعلت منها مرجعًا موثوقًا لدى حرفائها.

و يُجسّد هذا التتويج وجاهة استراتيجية التطوير التي تنتهجها سافير للمركبات والسيارات، إحدى شركات مجموعة الزرقاطي، التي أصبحت اليوم فاعلًا رئيسيًا على المستوى الوطني في قطاعات الزيوت، السيارات، الشاحنات الثقيلة، المناولة والحافلات. وقد تميّزت الشركة بالأداء المتميز الذي حققته مع العلامة الصينية CHL Forklifts المختصة في تصنيع معدات المناولة، والتي بلغت حصتها السوقية في تونس 16%.

و بهذه المناسبة، صرّح السيد فوزي الزرقاطي، المدير العام لشركة سافير للمركبات والسيارات:

«يمثل هذا التتويج ثمرة سنوات من العمل المتواصل والهيكلة والالتزام. وهو يعكس الرؤية بعيدة المدى لمجموعة الزرقاطي وإرادتنا الراسخة في خلق قيمة مستدامة لحرفائنا. ترتكز مقاربتنا على ثلاثة محاور أساسية: جودة الخدمات، توفر قطع الغيار، واعتماد سياسة أسعار عادلة وتنافسية. هذه المعادلة هي أساس الثقة التي تجمعنا بشركائنا».

و في إطار ديناميكيتها التوسعية، تعلن شركة سافير للمركبات والسيارات بكل فخر حصولها على صفة الموزع الرسمي للعلامة العالمية Bobcat للمعدات الفلاحية وآلات الأشغال العامة، لتسويق كامل مجموعتها من معدات البناء والمناولة. كما تحصلت الشركة على صفة الموزع الرسمي للعلامة العالمية Higer Bus، الرائدة في مجال النقل الجماعي.

من جهته، أضاف السيد هارون بن حسين، المدير التجاري لمجموعة الزرقاطي:

«هذا الريادة هي قبل كل شيء ريادة فرقنا التجارية والتقنية. إنها مكافأة لجهد جماعي واستراتيجية متماسكة. ومع انضمام علامتي Bobcat وHiger، نفتح مرحلة جديدة من التطور ونجدد طموحنا للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاعي المناولة والنقل في تونس».

و بفضل الجمع بين الإرث الريادي والخبرة الدولية، تفرض سافير للمركبات والسيارات نفسها كشريك موثوق يساهم بفعالية في تحديث البنية التحتية وخلق القيمة في كامل تراب الجمهورية.

حول شركة سافير للمركبات والسيارات

سافير للمركبات والسيارات هي إحدى شركات مجموعة الزرقاطي التي تأسست سنة 2004 على يد السيد جوهر الزرقاطي، وتتمثل أنشطتها في:

توزيع زيوت التشحيمVivo Energy لعلامة Shell

توريد وتوزيع قطع غيار الشاحنات الثقيلة

المناولة وبيع معداتCHL Forklifts وBobcat

صفة الوكيل المعتمد لشركةAtlas Auto لعلامتي HAVAL (GWM) وGAC Motor

بيع معدات الأشغال العامة لعلامةBobcat

بيع الحافلات ووسائل النقل الجماعي لعلامةHiger

تعتمد المجموعة على شبكة وطنية مهيكلة لها فروع في تونس، سوسة، القيروان وقابس، مما يضمن تغطية جغرافية شاملة وخدمات قرب عالية الجودة.

للاتصال

Contacts :

Numéro de téléphone : +216 73 332 025

Fax : +216 73 332 026

Direction Commerciale : +216 24 111 009

Adresse : Nouvelle Zone Industrielle Cité Ettaamir 4000 Sousse – Tunisie

Site web : https://www.saphir-vehicules.com/

