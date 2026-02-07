Français
Anglais
العربية
الأخبار

جودة أفضل في طب الأسنان : قبلي و طبرقة تفتحان الطريق

إنطلقت  حديثا أول عيادات مختصّة في طبّ الأسنان بالمستشفيين الجهويين بقبلي وطبرقة، كتجربة نموذجية سيتمّ تعميمها تدريجيًا في مؤسسات صحية عموميّة أخرى، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

و أشرف على هذه الحصّة فريق طبي مشترك من المستشفى الرقمي،  رئيس قسم طب أسنان الأطفال والوقاية بالمستشفى الجامعي الرابطة محمد علي الشملي، والمختصّة في أمراض اللثة، سامية خوجة  وبالجهات، الدكتورة ابتسام عطافي بطبرقة، والدكاترة مبروكة الجليلي ووحيدة سليم وعواطف رزيق بقبلي.

و مكّنت المبادرة من تقديم خدمات متخصّصة بجودة أفضل وتقليص عناء التنقّل على المواطنين وتعزيز قدرات طبّ الأسنان بالجهات، وفق نص البلاغ.

و انتفع بالحصة الأولى 11 مريضًا، مع متابعة مشتركة بين أطباء الجهة وأطباء الاختصاص بالمستشفيات المرجعية.

تعليقات

