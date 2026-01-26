Français
جودو : 9 ميداليات لتونس في البطولة الدولية المفتوحة بالدار البيضاء

حقّقت البعثة التونسية للجودو نتائج مميزة في الدورة الدولية المفتوحة، التي استضافتها مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدّة من 23 إلى 25 جانفي 2026، حيث تُوّجت بتسع ميداليات متنوعة في منافسات الفئات العمرية المختلفة.

وشاركت تونس في هذه التظاهرة الرياضية بوفد رياضي مُكون من 13 رياضياً ورياضية، تحت الإشراف الفني للمدربين الوطنيين أنيس الونيفي ونهال شيخ روحو.

حصيلة الميداليات:
أكابر و كبريات : 05 ميداليات : 02 ذهبية و 02 فضية و 01 برونزية
ذهبية : شيماء السيداوي (وزن -52 كلغ)
ذهبية : سوار الذوادي (وزن +78 كلغ)
فضية : مريم جمور (وزن -57 كلغ)
فضية : قصي بن غرس (وزن-ء100 كلغ)
برونزية : زينب الطرودي (وزن +78)

أواسط ووسطيات : 02 ميداليات : 01 ذهبية و 01 برونزية
ذهبية : زينب الطرودي (وزن +78 كلغ)
برونزية : نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ)

أصاغر وصغريات : 02 ميداليات : 01 ذهبية و 01 برونزية
ذهبية : أسيل بنور (وزن -44 كلغ)
برونزية : رنيم بن سليمان (وزن -63 كلغ)

