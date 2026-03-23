جورجيا ميلوني ستودي زيارة إلى الجزائر هذا الأسبوع

أعلنت مصالح رئيسة الوزراء الإيطالية أن جورجيا ميلوني ستتوجه إلى الجزائر يوم الأربعاء 25 مارس الجاري.

وكان وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، قد صرّح يوم الجمعة الماضي بأن الجزائر تُعد من بين الدول التي تجري معها إيطاليا مباحثات من أجل تأمين إمداداتها من الغاز، وذلك بعد أن بدا أن الضربات الإيرانية على قطر تسببت في تعطيل صادراتها لفترة طويلة.

ويُذكر أن الجزائر تُعد أحد أبرز مزوّدي إيطاليا بالغاز، منذ أن شرعت روما في البحث عن بديل للغاز الروسي.

