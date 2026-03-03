جوفنتوس يجدّد عقد أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي، تجديد عقد لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني حتى 30 جوان 2030، ليستمر مشوار اللاعب مع السيدة العجوز لسنوات إضافية بعد مسيرة مميزة بقميص البيانكونيري.

و جاء تمديد التعاقد تتويجًا للمستويات القوية التي قدمها ماكيني منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من شالكه 04 في أوت 2020، حيث تحول إلى أحد الركائز الأساسية داخل صفوف الفريق.

و خاض اللاعب، صاحب الـ26 عامًا، أكثر من 220 مباراة بقميص جوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة، كما تخطى حاجز 200 مباراة لأول مرة خلال مواجهة أودينيزي في بطولة كأس إيطاليا ديسمبر الماضي.

