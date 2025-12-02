جوفنتوس يخسر خدمات أحد أبرز لاعبيه بسبب الإصابة

خسر جوفنتوس خدمات مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة إصابته في العضلة المقربة خلال مباراة البطولة الايطالية لكرة القدم ضد كالياري يوم السبت ، و ذلك وفق ما أفادت وسائل اعلام ايطالية.
و ذكر جوفنتوس في بيان “أظهرت الفحوصات وجود إصابة عالية الدرجة في منطقة الاتصال بين العضلة و الوتر في العضلة المقربة الطويلة اليسرى”.
و أضاف النادي الأكثر تتويجا في تاريخ الكرة الإيطالية “ستكون هناك حاجة إلى استشارات طبية إضافية لتحديد أفضل السبل العلاجية”، دون أن يحدد مدة غيابه.
و بحسب صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الرياضية، قد تصل فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر، فيما أشارت قناة “سكاي سبورت” الإيطالية إلى احتمال عودته للملاعب في فيفري 2026.
و تعرّض فلاهوفيتش للإصابة في الدقيقة 31 أثناء تسديده نحو المرمى خلال مباراة الدورة الثالثة عشرة أمام كالياري (2-1)، حيث نهض مباشرة و أشار إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله.
و سجّل ابن الـ25 عاما، ستة أهداف هذا الموسم، ثلاثة منها في البطولة و مثلها في رابطة أبطال أوروبا و استعاد منذ اوت مركزه الأساسي الذي فقده الموسم الماضي (عشرة أهداف في البطولة).
و يحتل جوفنتوس الذي يشرف عليه منذ نهاية أكتوبر لوتشانو سباليتي، المركز السابع في ال”كالشيو” بفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر.
