الأخبار

جوفنتوس يسعى لضم أحد أبرز ركائز ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي جوفنتوس الإيطالي يدرس التعاقد مع المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

و ينتهي عقد الألماني أنتوني روديغر مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بعد انضمامه من تشيلسي في صفقة مجانية في صيف عام 2022.

و قد ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن جوفنتوس يُقيّم حاليًا إمكانية ضم المدافع البالغ من العمر 32 عامًا، خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في جوان 2026، ما يتيح له الرحيل مجانًا حال عدم التوصل لاتفاق جديد.

و يمتلك روديغر خبرة كبيرة على أعلى المستويات، إذ سبق له اللعب مع تشيلسي ، روما و شتوتغارت، و حقّق عدّة ألقاب محليّة و أوروبيّة خلال مسيرته.

و يأتي اهتمام جوفنتوس باللاعب في إطار سعيه لتدعيم خط الدفاع بعنصر يملك الخبرة و القيادة، سواء في منافسات الدوري الإيطالي أو البطولات القارية، ضمن خطة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

تعليقات

