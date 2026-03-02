Français
جيبوتي تحصل على 35 مليون دولار لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للنقل البحري

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية تمويل سيادي بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لفائدة جيبوتي، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع تزويد السفن بالوقود (السوتاج) وتعزيز مكانة البلاد كمحور إقليمي للتجارة والنقل البحري.

يستهدف هذا التمويل تطوير نشاط تزويد السفن بالوقود، وهو قطاع حيوي يرتبط مباشرة بحركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد البحرية. ومن المنتظر أن يسهم في رفع القدرة التنافسية لميناء جيبوتي وتعزيز جاذبيته أمام شركات الشحن الإقليمية والدولية.

ويمثل هذا الاتفاق آلية استراتيجية لدعم جهود جيبوتي الرامية إلى تنويع مواردها المالية وتقليص الاعتماد على مصادر دخل تقليدية، عبر تثبيت موقعها كبوابة بحرية رئيسية في منطقة القرن الإفريقي.

