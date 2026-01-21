جيرونا يضم تير شتيغن رسميا معارا من برشلونة حتى نهاية الموسم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي جيرونا الإسباني تعاقده رسميًا مع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، قادمًا من برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

و أكد نادي جيرونا، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توصله لاتفاق مع برشلونة يقضي بانتقال تير شتيغن للدفاع عن عرين الفريق الأحمر و الأبيض حتى نهاية الموسم، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل استكمال المنافسات المحلية.

و يبلغ تير شتيغن من العمر 33 عامًا، حيث وُلد في 30 أفريل 1992 بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية و انضم إلى برشلونة عام 2014 و شارك بقميص الفريق الكتالوني في 423 مباراة رسمية بمختلف البطولات.

و فضّل تير شتيغن خيار الإعارة داخل إسبانيا، من أجل البقاء قريبًا من عائلته، و ذلك بناءً على توصية من الاتحاد الألماني لكرة القدم، للحفاظ على جاهزيته الفنية و ضمان فرص المشاركة مع منتخب ألمانيا، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

و يُعد تير شتيجن أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ برشلونة الحديث، حيث أسهم في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا و 6 ألقاب للدوري الإسباني و 6 بطولات لكأس ملك إسبانيا إلى جانب كأس السوبر الأوروبي و كأس العالم للأندية.

