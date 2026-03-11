جيش الإحتـ.ـلال يُنذر بإخلاء مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالمغادرة إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وتستهدف إسرائيل بالغارات الجوية الضّاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في الثّالث من مارس في توغل بري بالجنوب.

وحتى الثّلاثاء، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أكثر من 570 شهيداً و1444 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنّساء، وفقا لوزارة الصحة. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة الصراع التي شملت لبنان منذ الثاني من مارس الجاري، ردّا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وردت الأخيرة بهجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وأراضي دول عدة في المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



