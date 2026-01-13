Français
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

تسلم جيش الطيران، اليوم الأربعاء، بالقاعدة الجوية بسيدي أحمد ببنزرت، طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130″، وذلك في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي.

و أبرز وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، في كلمة ألقاها أثناء موكب التسلم، متانة علاقات الصداقة ومستوى التعاون الثنائي الذي يعكس شراكة إستراتيجية قوامها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

و أشاد، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، بمجهودات الإدارة الأمريكيّة والتزامها بتنفيذ مخرجات أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية وخارطة الطريق للتعاون العسكري بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات العملياتية للجيش الوطني وتوفير معدات وتجهيزات خصوصية وتكثيف برامج التدريب والتمرين وتبادل الخبرات وتوفير الدعم التقني معبرا عن استعداد تونس لمواصلة هذا التعاون وتدعيمه بالنظر إلى دورها كمصدر للأمن وعامل استقرار أساسي بالمنطقة.

من جانبه، اعتبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، بيل بازي، أن تسليم هذه الطائرة يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بدعم جهود الوزارة في تعزيز جاهزية الجيش التونسي وتطوير قدراته لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة.

و أفادت وزارة الدفاع، في بلاغها، أن خالد السهيلي التقى قبل ذلك بنائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي كيلي سيبولت، حيث استعرض الطرفان عمق علاقات الصداقة التونسية الأمريكية، والسبل الكفيلة بتطوير التعاون العسكري بين الجانبين وتنويع مجالاته.

و ذكّرت بأن جيش الطيران سبق أن تسلم تباعا ثلاث طائرات من نفس النوع، مشيرا إلى أن الطائرة الرابعة ستساهم في دعم قدراته في مجال النقل الجوي العملياتي واللوجستي في إطار المهام الداخلية وحالات الطوارئ والعمليات. وحضر حفل التسلم، عدد من القيادات العسكرية رفيعة المستوى من الجانبين التونسي والأمريكي.

