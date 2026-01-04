Français
حاتم الطرابلسي ينتقد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم و يصفه بالخطأ الاستراتيجي

حاتم الطرابلسي ينتقد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم و يصفه بالخطأ الاستراتيجي

انتقد الدولي التونسي السابق حاتم الطرابلسي بشدة قرار الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بقبول المدرب سامي الطرابلسي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الثاني في قطر، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خطأً استراتيجيًا انعكس سلبًا على المنتخب الأول.

و أوضح الطرابلسي، خلال مداخلته الإعلامية، أن سامي الطرابلسي كان مطالبًا بتحقيق اللقب، رغم وجود منافسين أقوى من المنتخب التونسي، وهو ما شكّل ضغطًا إضافيًا عليه قبل فترة حساسة تسبق بطولة كأس أمم إفريقيا.

و اعتبر أن هذا الوضع أدى إلى فقدان الثقة، ولو بشكل نسبي، في المنتخب الوطني، وهو ما أثر على الاستقرار الفني والمعنوي للفريق. ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل المتواصل حول اختيارات الإطار الفني والإداري للمنتخب، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر نسور قرطاج على المستوى القاري، حيث تتطلب المرحلة القادمة قرارات دقيقة تحفظ التوازن وتدعم الثقة داخل المجموعة.

فيما يلي نص التدوينة :

“سامي ارتكب خطأً استراتيجياً بقبوله تدريب المنتخب الثاني في قطر، إذ طُلب منه تحقيق اللقب رغم وجود منافسين أفضل منا، ما وضع عليه ضغطاً إضافياً قبل كأس أمم إفريقيا. هذا القرار كلّفه كثيراً، لأنه أفقد الثقة التي كانت موجودة ولو بشكل نسبي تجاه المنتخب.”

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية

