حادث تصادم قطارين في إسبانيا يسفر عن وفاة 39 شخص

ارتفعت حصيلة تصادم قطارين فائقي السرعة مساء الأحد في جنوب إسبانيا إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أكدتها وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس صباح الاثنين 19 جانفي 2026.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 24 قتيلا جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس على مسافة حوالى 200 كلم شمال مدينة ملقة.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، كان قطار إيريو يقل أكثر من 300 شخص، والقطار الآخر التابع للشركة الوطنية الإسبانية ”رينفي”، أكثر من 100 شخص.
