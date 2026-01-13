حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر اعتزال اللعب الدولي مع محاربي الصحراء بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

و خسر منتخب الجزائر أمام نيجيريا 0-2 في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، ليودع بن بوط البطولة مع بلاده من ثمن النهائي.

و كتب حارس الجزائر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “يشرفني أن أعلمكم رسميا بقراري وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري”.

و أضاف : “بعد تفكير طويل، ومع إدراكي لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وفسح المجال أمام الجيل الجديد من الحراس”.

و أكمل : “تمثيل المنتخب الوطني كان شرفا عظيما بالنسبة لي، وسأظل فخورا بكل لحظة عشتها مع هذا القميص”.

و وجه بن بوط رسالة إلى زملائه في منتخب الجزائر، قال فيها: “أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي اللاعبين، وأعضاء الطاقم الفني، وكل من دعمني وساندني طوال مشواري مع المنتخب”.

و أنهى حارس المنتخب الجزائري رسالته، قائًلا: “سأبقى دائما مناصرا وداعما للمنتخب الوطني، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في قادم الاستحقاقات”.

و بعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، حرم بن بوط صاحب الـ 31 عامًا من فرصة تمثيل بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

