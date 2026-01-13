Français
Anglais
العربية
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان

أعلن أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر اعتزال اللعب الدولي مع محاربي الصحراء بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

و خسر منتخب الجزائر أمام نيجيريا 0-2 في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، ليودع بن بوط البطولة مع بلاده من ثمن النهائي.

و كتب حارس الجزائر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “يشرفني أن أعلمكم رسميا بقراري وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري”.

و أضاف : “بعد تفكير طويل، ومع إدراكي لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وفسح المجال أمام الجيل الجديد من الحراس”.

و أكمل : “تمثيل المنتخب الوطني كان شرفا عظيما بالنسبة لي، وسأظل فخورا بكل لحظة عشتها مع هذا القميص”.

و وجه بن بوط رسالة إلى زملائه في منتخب الجزائر، قال فيها: “أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي اللاعبين، وأعضاء الطاقم الفني، وكل من دعمني وساندني طوال مشواري مع المنتخب”.

و أنهى حارس المنتخب الجزائري رسالته، قائًلا: “سأبقى دائما مناصرا وداعما للمنتخب الوطني، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في قادم الاستحقاقات”.

و بعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، حرم بن بوط صاحب الـ 31 عامًا من فرصة تمثيل بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

640
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

566
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
420
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
410
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
367
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
360
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
306
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
305
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
298
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
295
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى