Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم الأحد

تتميز حالة الطقس اليوم الأحد بتشكّل ضباب محلّي كثيف خلال الساعات الأولى للنهار، خاصّةً بالمنخفضات وبالمناطق المحاذية للسدود والأودية، ما يؤدّي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية..

مع التقدّم التدريجي للنهار، يُنتظر ظهور سحب عابرة إلى كثيفة أحيانًا، مع إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة و المحلية بالشمال الشرقي أساسًا، و قد تمتدّ بشكل محدود إلى مناطق من الوسط..

الرياح تهبّ من القطاع الجنوبي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة إلى معتدلة في أغلب الجهات، قبل أن تتقوّى نسبيًا بعدد من مناطق الجنوب الغربي، حيث قد تصل سرعتها إلى حدود 40 كيلومترًا في الساعة، مع إمكانية أن تكون مُثيرة للرمال والأتربة محليًا..

البحر يكون قليل الاضطراب إلى هادئ نسبيًا بكامل السواحل التونسية، شمالًا وشرقًا، وتبقى ظروف الإبحار إجمالًا ملائمة..

و بالنسبة إلى درجات الحرارة، تشهد القيم القصوى ارتفاعًا طفيفًا، حيث تُسجَّل في حدود 15 درجة بالمناطق المرتفعة الغربية، وتكون ما بين 19 و20 درجة ببقية الجهات.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

645
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

429
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
369
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
365
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات
307
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
304
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
300
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
296
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
290
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
288
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى