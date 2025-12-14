Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتميز حالة الطقس اليوم الأحد بتشكّل ضباب محلّي كثيف خلال الساعات الأولى للنهار، خاصّةً بالمنخفضات وبالمناطق المحاذية للسدود والأودية، ما يؤدّي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية..

مع التقدّم التدريجي للنهار، يُنتظر ظهور سحب عابرة إلى كثيفة أحيانًا، مع إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة و المحلية بالشمال الشرقي أساسًا، و قد تمتدّ بشكل محدود إلى مناطق من الوسط..

الرياح تهبّ من القطاع الجنوبي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة إلى معتدلة في أغلب الجهات، قبل أن تتقوّى نسبيًا بعدد من مناطق الجنوب الغربي، حيث قد تصل سرعتها إلى حدود 40 كيلومترًا في الساعة، مع إمكانية أن تكون مُثيرة للرمال والأتربة محليًا..

البحر يكون قليل الاضطراب إلى هادئ نسبيًا بكامل السواحل التونسية، شمالًا وشرقًا، وتبقى ظروف الإبحار إجمالًا ملائمة..

و بالنسبة إلى درجات الحرارة، تشهد القيم القصوى ارتفاعًا طفيفًا، حيث تُسجَّل في حدود 15 درجة بالمناطق المرتفعة الغربية، وتكون ما بين 19 و20 درجة ببقية الجهات.

