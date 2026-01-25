حالة الطقس اليوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الطقس يتواصل أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية و تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر.

الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات و بالجنوب مع دواويررملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 07 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 12 و 16 درجة ببقية المناطق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



