الأخبار

حالة الطقس اليوم الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميز اليوم الأحد بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات.

الريح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا قرب السواحل وبالشمال والمرتفعات وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقلص سرعتها تدريجيا ظهرا.

البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 20 درجة ببقية الجهات.

 

