حالة الطقس اليوم الأحد

يتميز الطقس اليوم الأحد، بظهور ضباب محلي في الصباح، يليه سحب مغيمة جزئياً، لتصبح أحياناً كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتاً رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محلياً بعض الجهات الشرقية.

و تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب بكافة السواحل التونسية.

أما درجات الحرارة القصوى، فستتراوح عامة بين 12 و17 درجة، وفي حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية، بينما تصل محلياً إلى 22 درجة بجهة تطاوين و26 درجة بأقصى الجنوب.

