حالة الطقس اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميّز بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بالشمال و مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 18 درجة و تصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

