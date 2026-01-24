Français
Anglais
العربية
الأخبار

حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس تتميّز بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بالشمال و مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 18 درجة و تصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

320
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية

314
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
301
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)
292
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
274
الأخبار

والي سوسة في زيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات
264
الأخبار

الجولة 17: النادي الإفريقي 3-0 النجم الساحلي، النادي الإفريقي ينضم إلى الترجي في صدارة الترتيب
262
الأخبار

وزارة الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس
256
أخر الأخبار

تعزيز التعاون التونسي النرويجي في مجال الطاقات المتجددة ودفع الاستثمارات الخضراء
250
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
247
أخر الأخبار

وسط الفيضانات… فرق الإنقاذ تنتصر للحياة: إنقاذ أم شابة ومولودها في لحظة إنسانية مؤثرة ببن عروس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى