حالة الطقس اليوم السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس صباح اليوم السبت تتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي أثناء الليل.

الريح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا بأغلب المناطق حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 110 كلم/س في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب كما تصل سرعتها القصوى إلى حدود 130 كلم/س أثناء الليل خاصة بالمناطق الجبلية.

البحر شديد الهيجان إلى عنيف بالشمال و هائج بالسواحل الشرقية.

و الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 09 و 14 درجة بالشمال والوسط الغربي و تكون بين 17 و 23 درجة ببقية المناطق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



