الأخبار

حالة الطقس اليوم السبت

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن حالة الطقس صباح اليوم السبت تتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي أثناء الليل.

الريح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا بأغلب المناطق حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 110 كلم/س في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب كما تصل سرعتها القصوى إلى حدود 130 كلم/س أثناء الليل خاصة بالمناطق الجبلية.

البحر شديد الهيجان إلى عنيف بالشمال و هائج بالسواحل الشرقية.

و الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 09 و 14 درجة بالشمال والوسط الغربي و تكون بين 17 و 23 درجة ببقية المناطق.

