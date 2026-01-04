حالة الطقس صباح الأحد

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس صباح اليوم الأحد سيكون مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية و محليا الجهات الشرقية أثناء الليل.
الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.
و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 18 و22 درجة ببقية المناطق كما تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
