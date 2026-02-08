حالة الطقس صباح الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الطقس سيكون صباح اليوم الأحد مغيم جزئيا بأغلب المناطق إلى كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية.

الريح جنوبية غربية قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 70 كم/س مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات.

البحر شديد الإضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

و تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 19 و 23 درجة ببقية الجهات.

